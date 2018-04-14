İngiliz İşçi Partisi liderinden sert Suriye çıkışı

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırının "hukuken sorunlu" olduğunu vurguladı.

Ülkesinin ABD ve Fransa'yla birlikte Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği hava saldırılarını 'yasal olarak şaibeli' sözleriyle değerlendiren İngiltere muhalefetindeki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasına takılmak yerine parlamentonun onayını alması gerektiğini söyledi.

“Bombalar hayatları kurtarmayacak ya da barışı getirmeyecek” diyen Corbyn, atılan adımın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in de ‘itiraf ettiği’ gibi hali hazırda yıkıcı olan çatışmayı artırma riski taşıdığını söyledi. Corbyn, şöyle devam etti:

"İngiltere, Washington’dan emir almak ve İngiliz askeri personelini riske atmak yerine çatışmaya ateşkesle son vermek konusunda lider rolünü oynuyor olmalı. (İngiltere Başbakanı) Theresa May, (ABD Başkanı) Donald Trump’ın ardına takılmak yerine parlamentonun onayını almalıydı. Hükümet, Rusya ve ABD’nin geçen hafta yaşanan korkunç saldırıyla ilgili bağımsız bir BM soruşturulmasında anlaşması için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Böylece sorumlular cezalandırılabilir.”