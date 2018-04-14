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14 Nisan 2018 13:27
NATO, 'Suriye' gündemiyle olağanüstü toplanıyor
NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.
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