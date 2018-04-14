14 Nisan 2018 13:00

Esad sessizliğini bozdu! İşte ilk açıklama!

Esad sessizliğini bozdu! İşte ilk açıklama!
Suriye Devlet Başkanı Esad, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" açıklamasında bulundu.
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Esad saldırıdan sonra görüntülendiEsad saldırıdan sonra görüntülendi

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