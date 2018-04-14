İngiltere Başbakanı canlı yayında böyle açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdikleri Suriye'ye operasyonu hakkında soruları yanıtladı.

"Suriye'de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var.Birçok bilgi aldık. Burada her şeyi size söyleyemem ama size birkaç örnek vereyim... Bu sonuca varmamızda bizi etkileyen... Kimyasal silah kullanılmıştır ve rejim helikopterleri Duma'nın üzerinde dolaşarak, kimyasal silah kullanıldı. Rejim askerlerinin Sarin gazı saldırısı yaptığı ortaya konuldu.

İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm."