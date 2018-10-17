Orgazm sırasında mimikler kültürel farklılık gösteriyor

İskoçya'da insan mimikleri üzerinde yapılan bir araştırma, orgazm deneyimlerden yüzde oluşan ifadenin Avrupalılar ve Asyalılar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, acı çekerken yüzde beliren mimiklerse, kültürden kültüre değişiklik göstermiyor.

Sputnik'in ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin çıkardığı PNAS dergisinde yayınlanan bir makaleden aktardığına göre, önceki araştırmaların sonuçlarının aksine, cinsel ilişkiden alınan haz ve acının yüzde sebep olduğu ifadelerin birbirinden ayrılabileceği, hatta bu ifadelerin kültürden kültüre farklılık gösterdiği savunuluyor.

Avrupalılar gözlerini genişçe açıyor

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupalılar orgazm deneyimlerken gözlerini genişçe açıp ağızlarını da açıyorlar. Doğu Asya ülkelerinden olanlarsa tam tersine dudaklarını birbirine bastırıp hafifçe gülümsüyorlar.

Acıda Avrupa ve Asya aynı

Acı çekilen deneyimler sırasındaysa Avrupa ve Asyalıların yüz ifadelerinin birbiriyle tıpa tıp aynı olduğu belirtiliyor: Her iki kültürün temsilcilerinde de kaşların aşağı doğru indiği, burnun buruşturulduğu, gözlerin de yanakların gerilmesinden dolayı birazcık kısıldığı gözlemleniyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, "İnsanlar çevrelerindekilere herhangi bir mesaj iletmek için sıklıkla mimiklerini kullanıyor" diyor ve ekliyor:

"Fakat gözlemler, acı ve orgazm deneyimleyen insanların yüzlerindeki ifadelerin, birbirinden neredeyse ayrılamayacak kadar aynı olduğunu gösteriyordu. Bu da bizi yüz ifadelerinin birer iletişim aracı olarak rollerini incelemeye itti."

Bilim insanları, modelleme yöntemi yardımıyla insanlar üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunda, haz alma ve keyif duyma hislerinin açık bir biçimde gösterilmesinin, bunun toplumda kabul edilir olup olmadığına göre farklılık gösterdiği kanısına vardıklarını belirtiyor.

"Asya'da duygular ölçülü biçimde gösteriliyor"

Ayrıca, araştırmada yer alan bilim insanları şu sonuca vardıklarını söylüyor: "Batı kültüründe insanlar coşku gibi pozitif duyguların ifade edilmesine değer veriyorlar. Bu da genelde genişçe açılmış gözler ve ağız hareketleri ile kendini gösteriyor. Asya kültüründe ise duyguların ölçülü bir biçimde gösterilmesine değer veriliyor. Bunun yüze yansıması ise kapalı bir ağız."