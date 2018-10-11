Viagradan daha uzun etkili doğal alternatif

BBC Türkçe Cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm olmadığından başka yollara başvurulması gerekiyor. Zeytinyağı üzerinde yaptıkları araştırmadan bahsederek, zeytinyağı tüketiminin Viagra kullanmaktan daha etkili olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Peki zeytinyağını Viagra'dan daha etkili kılan ne?



Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor. İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

Yüzde 40 daha fazla

Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla. Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor. Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor. Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.