Orgazma yardımcı olacak yöntemler

Seksi besleyen aşk, bu işin ilk kuralı... Peki ya sonra? Bazen duygusal doyum bedensel ihtiyaçlar için yetesiz kalıyor. Evliliklerin en büyük düşmanı cinsel tatminsizliğe karşı yapabilecekleriniz var.

Pek çok kadın seks esnasında farkında olmadan nefesini tutar. Bu yapılabilecek en hatalı hareketlerden… Kendinizi nefes konusunda eğitin. İnlemek doğru nefes alıp vermenize yardımcı olabilir. Eğer evde uyandırmaktan(!) korktuğunuz küçükler varsa yastık kullanın.

Peki seks sırasında doğru nefes almak ne demektir?

Bu konuda en etkili yöntem Tantrik geleneği uygulamaktır. 15-20 kez kesik kesik nefes alın. Daha sonra uzunca bir kez nefes alın. Bu hareketi orgazma yaklaştığınızı düşündüğünüzde 3 kez tekrar edin.

Vajinal kaslarınızı geliştirin. Orgazm doğru kasların uyarılmasından ibarettir, bunu unutmayın.

Vajinal kasların gelişmesi içinse en etkilisi Kegel egzersizleridir. İdrarınızı yaptığınız sırada tutun ve bırakın. Bu sırada kalçanızı da kasın. Tuvalet boyunca bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Bu kaslar orgazm sırasında etkilenen kaslardır. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Bu hareketi sık sık tekrarlamak, yani idrarınızı kesmeniz, iltihaplanmalara sebep olduğundan günde bir kereden fazla denemeyin.

Ayrıca orgazmın da diyeti olduğunu unutmayın. Doktor Mehmet Öz'ün dünyaca ünü sağlık programı Dr. Oz Show'unda kitabı 'The Orgasmic Diet' hakkında bilgi veren Marrena Lindberg, soya ve balık tüketiminin çok önemli olduğunu ifade etti. Her gün bir bardak da portakal suyu tüketmelisiniz. Balık zahmetli bir yemek olduğundan 130 lb miltarında balık yağı alabilirsiniz.

G noktasının fiziksel varlığı geçtiğimiz günlerde kanıtlandı. G noktanızın yerini keşfetmek için deneyebileceğiniz en kolay yöntem onun üzerinde olmak. Farklı duruşlar deneyin. Örneğin o saat 6 yönüne bakıyorsa siz 3 yönüne dönün. Bu da çapraz bir pozisyon denemeniz anlamına geliyor. Yaklaştığını hissettiğiniz zaman kalça kaslarınızı sıkın.

Psikolojik desteğin de yardımını yadsımamak gerekiyor. Danışmanınızla meditasyon hakkında konuşun. Sizin için uygun olduğunu düşünürse konsantrasyon konusunda meditasyon desteği alabilirsiniz. Odaklanabilmek de orgazmın olmazsa olmazlarından…

Size daha zek verdiğini düşündüğünüz dokunuşların ve pozisyonların farkında olun ve eşinizle bunları konuşun.