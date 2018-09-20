Libidonuzu böyle yükseltebilirsiniz

Doğal bir seks için libidonun ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz. Şimdi libidonuzu en doğal yoldan nasıl arttırmanız gerektiğini ve bunun için hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini öğrenelim.

Son 3'lüde Doktor Mehmet Öz'den gelen tavsiyeler yer alıyor!

Kuşkonmaz

Avokado

Acı kırmızı biber

Karpuz

Bal

Zencefil

Çikolata

Muz

Vanilya

Rezene

Çilek

1. Alışılmışın dışına çıkın

Arzulamak, yeni durumlar, yeni uyarıcılar, yeni olan her şeyi yükselişe geçirir. Örneğin bu, ilişkiden önce duş almak veya kanepeyi, televizyon izlemekten başka şeyler için de kullanmak; ya da ikinizin de bir ruj alıp birbirinizin üzerine seksi mesajlar yazarak ön sevişmenize katkıda bulunmak olabilir. Rutinlerden vazgeçip arzuları körüklediğiniz sürece istediğinizi yapabilirsiniz.

2. Yağ kullanın

Hepimiz hiçbir şeyin çok iyi bir seks kadar zevk vermediğini biliyoruz. En iyi sonucu elde etmek için kayganlaştırıcı yağ veya silikon bazlı kayganlaştırıcıları tercih edin. Tek sorun şu ki silikon lateks maddesini etkiliyor, bu yüzden eğer prezervatif kullanıyorsanız su bazlı kayganlaştırıcıları kullanın.

3. Dürüst olun

İlk olarak; kendinize karşı. Kendinize, ilişkiyle ilgili kaygı ve hislerinizi sorun. Sonra partnerinizle konuşun. Kolay bir konuşma olmasa da, partneriniz zevkinizi ve isteğinizi artırmak için, ister ön sevişmeyi uzatmak, ister daha fazla romantizm katmak ya da daha çok günlük diyalog kurmak olsun, ne yapması gerektiğini bilmeli.