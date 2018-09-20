Sperm sayısını artırmak mümkün?

Sperm sayısını arttırmanın en pratik yollarını, giyeceğiniz kıyafetten, yiyeceğiniz besinlere kadar en ayrıntılı şekilde öğreneceksiniz.

İbrahim Saraçoğlu'nun kürleriyle, gündelik hayatta dikkat etmeniz gereken kurallarla ve son olarak yiyeceğiniz sperm sayısı arttırıcı besinlerle seks hayatınız değişecek!

Rahat iç çamaşırları tercih edin. Unutmayın, sağlıklı spermler için testisleriniz vücut ısınızın altında olmalı.

Doymamış yağ oranı yüksek besinleri tercih etmelisiniz.

Obezite, fazla ilaç kullanımı, sigara ve alkole çok dikkat etmelisiniz.

Plastik maddelerde bulunan kimyasallardan uzak durun.

Gereksiz anti-depresanlardan kaçının. Her ne kadar nadir olarak da olsa sperm sayınızı düşürür.

Hamilelikte kadınların korunmasına dikkat edin. Sperm sayısındaki düşüşün hamilelikten gelen bir etkisi olduğuna dair kanıtlar var.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sperm sayısını arttıran kürler!

Keçiboynuzu kürü

6-7 adet keçiboynuzunu yarım litre suda 6 dakika kaynatın. Sabah akşam aç karnınıza bu suyu için. Bu kür aynı zamanda akciğer ödemi, akciğer kanseri, allerjik astım gibi hastalıklara da çok faydalıdır.

İncir kürü

8-9 adet kuru inciri iyice yıkayın. Yarım litre suda kaynattıktan sonra sabah akşam aç karnına suyunu için. İncir kürü kadınlarda da doğurganlığı arttırdığından her iki eşin birlikte kullanması daha yararlıdır.

Bu kürler 20-25 gün uygulanmalı.

Spermleri arttıran yiyecekler!

Bal, maydanoz, nane, tarçın, fesleğen, kekik, vanilya, badem, roka, şalgam, zencefil, ayçiceği, kuşkonmaz, kereviz, enginar, bezelye, hindi, Antep fıstığı, susam, hardal, ceviz, fındık, Hindistan cevizi, pekmez, kivi, avokado, incir, elma, karpuz, ahududu, hurma, mango ve greyfurt.