Erkek ya da kız arkadaşınızla paylaştığınız cinsel paylaşımla hem ruhsal hem de biyolojik paylaşımlar yaşarsınız. Bu, çok önemli ve değerli bir paylaşımdır. Çiftlerin ilişkilerini, bağlarını güçlendirerek devam etmelerini sağlar.

Sevgilinizi arzulamıyorsanız dikkat levhasını, dikkatinize sunun. Cinsel arzular, doğanız gereği bastıramayacağınız arzulardır. Bu noktada önlem almazsanız, hem kendinizi hem de sevgilinizi üzecek sonuçlara sebep olabilirsiniz.

Sevgilinizle paylaştığınız cinsel iletişim, sizin karşılıklı bağınızı güçlendirir. Sevgilinizi cinsel olarak arzulamıyorsanız ve bu noktada paylaşımlarınız sona erdiyse dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Cinsel ilişki, çiftlerin bağını güçlendirir. Çiftler arasındaki cinsel ilişki sona erdiğinde bağ zayıflamaya başlar. Birçok insan bu noktadaki boşluğu farklı tatmin araçlarıyla doldurarak, açlığın sesini kısmaya çalışır.

Kimileri çocuklarına yönelir, kimisi işine ya da farklı alanlara yönelerek dikkat dağıtmaya çalışır. Bu durumda bilmeniz gereken önemli bir detay daha vardır; hiçbir şeyin açlığı başka bir araçla kapanmaz. Acıktığınızda, oyun oynayarak açlığınızı bastıramaz, uykunuz geldiğinde yemek yiyerek uykunuzu alamazsınız. Her konudaki açlık, kendi spesifik doyum aracıyla doyar.

Cinsel enerjinin gücü yaratıcıdır

Bu spesifik duyguları bastırdığınızda yoğun bir mutsuzluk yaşamaya başladığınızı göreceksiniz. Kahve içerek uykunuzu kaçırabilirsiniz ama uykuya olan ihtiyacınız bitmez. Cinsel ilişki için de durum aynıdır. Eşiniz ya da sevgilinizle cinsel iletişiminiz bittiyse büyük bir açlıkla karşı karşıyasınız demektir. Bu gibi durumlarda odağınızı başka bir araca çevirmek, yaratıcı gücünüzü negatife çevirmeye sebep olur. Cinsel ilişkinin enerjisi yaratıcı bir enerjidir. Fiziksel olarak doğum, bunun en net örneğidir.

Her cinsel ilişki sonrası bir doğum fiziksel olarak yaşanmıyorsa, bu yaratıcı enerjinin nerede kullanıldığını merak ediyor musunuz? Tabii ki hayatınızda, gerçekliğinizi bu güçlü enerjinin katkısıyla daha da güzel bir hale getirmeniz mümkün. Hayatında her alanda mutlu, keyifli ve başarılı insanların, sağlıklı cinsel hayatlarının aktifliğini görmeniz mümkündür. Anormal ruh haliyle çok eşlilik seçimiyle cinsel ilişki iletişimi kurduran seçimler, bu duruma dahil değildir. Sağlıklı psikolojisiyle seçimler yapan insanların, sevgilileriyle olan cinsel iletişimlerinin harika olduğunu fark edersiniz. Bu da yaratıcılığınıza ve pozitif enerjinize yansır.

Sevgilinizi arzulamamak birçok sıkıntılı enerjiye kapı açabilir. Yeteri kadar tatminsizlik yaşadığınızda, tatmin sağlamak için pek de hoşlanmayacağınız seçimlerde bulunabilirsiniz. Bunun olmaması için dikkatle kendinizi gözlemleyip durumu eşiniz ya da sevgilinizle paylaşın. Kendinizi, sevgilinizin erkeksi/kadınsı yönlerine odaklayarak arzunuzu ateşleyin.

İlişkinizden hemen vazgeçmeyin

Çoğu insanın yaptığı en büyük hatalar arasında, sahip olunan ilişkiyi yargılayıp iyileştirme yöntemi seçmek yerine, vazgeçmek yer alıyor. İlişkinizden hemen vazgeçmeyin. Arzunuz azaldıysa bu sizin duygularınızdan kaynaklı. Neden rahatsız oluyorsanız sevgilinizle konuşun, belki kurtarabileceğiniz bir şeyler hala vardır. Yoksa da en azından her şeyi denemiş olmakla birlikte, ayrılma kararını net bir şekilde almayı başarırsınız.