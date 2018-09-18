Neden bazı kadınların kokuları ‘daha seksi’?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmacılar daha sonra erkeklerden bu kokuları puanlamalarını istedi. Araştırma sonuçları, “seksi kokunun” kadınların yüksek estradiyol hormonu ve düşük progesteron hormonu salgıladıklarında, kokularıyla erkeklerde daha çok cinsel arzu uyandırdıklarını gösterdi.

Estradiyol Hormonu nedir?

Estradiol bir tür östrojen olarak adlandırılabilecek bir hormondur. Kadınların doğurgan oldukları dönemde çok önemli bir yere sahip olan estradiol yumurtalıklardan, adrenal bezinden ve hamile kadınlarda plasentadan salgılanan bir hormondur.

Progesteron Hormonu nedir?

Progesteron yumurtalıkların salgıladığı bir cinsiyet hormonudur. Her ay ovülasyonu takiben yumurtalıklarda görülür. Bu, adet döngüsünün ve hamileliğin korunmasının önemli bir parçasıdır.