Penis eğriliği kabusunuz olabilir!

Peyronie hastalığı basitçe penisin kan dolarak genişleyen ve sertleşmeyi sağlayan tüplerinin etrafını saran zarda kireçlenme (plak) olması olarak tarif edilebilir.

(Op. Dr. Berk Karataş - Üroloji Uzmanı mynet) Bunun sonucunda peniste ağrı, eğrilik, sertleşme bozukluğu ve kısalma ortaya çıkabilir.



Sebebi net olarak bilinmemektedir. Penise gelen travmalar en büyük sebep olarak kabul edilir. Bu travma yıllar öncesinde hatta çocukluk döneminde bile olmuş olabilir. Bazen ayırt etmek zordur. Ağrı ve kişinin peniste eline gelen sertlik ilk belirti olabilir. Bu aşamada tedavi almak çok önemlidir. Bu nedenle ağrı yada ağrı olmaksızın peniste elinize gelen sertlik olması halinde vakit geçirmeden doktora başvurunuz.

Eğrilik bir sonraki aşamadır genelde. Sertleşme sırasında ele gelen sertliğin olduğu tarafa bir eğrilik meydana gelebilir. Eğrilik 30 derece altında ise tedavi cerrahi olmadan düzeltilebilir ve eğrilik ilerlemesi azaltılabilir. Daha fazla artarsa önce ilişki sırasında ağrı ve ilişkiye girememe sonrasında sertlik kaybına yol açabilir. Bu aşamada cerrahi seçenekler devreye girer.30 dereceden az eğriliği olan hastalarda bazı medikal cihazlar kullanarak 10-15 dereceye kadar düzelme sağlanmaktadır.

Sertleşme bozukluğu genelde en son ortaya çıkar ve çoğunlukla artık medikal tedaviler yetersiz kalır. Cerrahi müdahale gerekir. Bir çok hastada tek çözüm penil protez olmaktadır. Peyronie hastalığı tanısı konan herkes tedavi edilmelidir. Tedavide birinci amaç hastalığın ilerlemesini engellemektir. İkincil amaç ağrının giderilmesi ve kişilerin sertleşme yeteneğinin tekrar kazanılmasıdır.

Çok sayıda ilaç tedavisi peyronie hastalığı için kullanılmıştır. Bugün çalışmalar ışığında belli bazı ilaçlar bizler tarafından önerilmektedir. Plakları tamamen yok eden bir ilaç yoktur.

Şok dalga tedavisi uygulanan hastalarda ağrıda azalma, sertleşme bozukluğunda düzelme saptanmıştır. Eğrilikte ve plak boyutunda azalma gözlenmemiştir. Eğrilikte ve plak boyutlarında artmada tespit edilmemiştir. Yani plak boyutu ve eğrilik sabit kalmıştır. Buda hastalığın ilerlemesinin engellendiği anlamına gelir.

PRP tedavisi özellikle Amerika’da bu amaçlı sık uygulanan bir tedavidir. Kesin bilimsel veriler olmamak ile birlikte özellikle plakların ilerlemesini engellediği söylenmektedir. Kişisel tecrübem şok dalga tedavisine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Özellikle penis bölgesinde eline sertlik gelen yada sertlik sırasında penisin bir noktasında ağrısı olan hastalar mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmalıdır. Plak oluşum aşamasında yada küçük boyutlarda ( henüz eğrilik yapmamış) yakalanırsa tedavisi daha başarılıdır