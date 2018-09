Sevişirken dinlenecek en iyi şarkılar

Menshealth - Umut Doğan Yıldız - Müzik endüstrisine yön veren uygulamalardan biri olan Spotify, müzik dinleme alışkanlıklarımızı da yeni bir şeyler ekleyerek değiştiriyor.

Örneğin, kullanıcılar belirli bir tema etrafında oluşturdukları çalma listelerine istedikleri

şarkıları ekleyebiliyorlar.

Yakın zamanlarda bu uygulama, kullanıcılarının sevişirken dinlemek üzere en çok tercih ettiği şarkıları derleyip bir liste yaptı. Uyaralım: Bu şarkılar aşk şarkıları değil.

SEVIŞMEK İÇIN EN İYI 10 ŞARKI

1. “Sex With Me”

— Rihanna

2. “Birthday Sex”

— Jeremih

3. “Ride” — SoMo

4. “Earned It” (Fifty Shades

Of Grey) — The Weeknd

5. “Slow Motion”

— Trey Songz

6. “Often” — The Weeknd

7. “Neighbours Know My

Name” — Trey Songz

8. “Pony” — Ginuwine

9. “Sex” — Cheat Codes

10. “All The Time”

— Jeremih