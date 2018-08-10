Cinsel güç için ne yenmeli?

Kadınlarda cinsel isteği artıran yiyecekler ile erkeklerde cinsel gücü çoğaltan yiyecek ve içecekler farklılık gösterebiliyor. Peki, cinsel güç için ne yemeli?

Kadınlarda cinsel isteği artıran yiyecekler ile erkeklerde cinsel gücü çoğaltan yiyecek ve içecekler farklılık gösterebiliyor. Peki, cinsel güç için ne yemeli?

İncir

Kadınlarda cinsel gücü artıran yiyeceklerin başında incir geliyor. Kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de cinsel isteği körükleyen bir diğer yiyecek ise kuşkonmaz.

Sarımsak

çinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey asla çiğ olarak tüketmemeniz.

Vanilya

Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

Kuşkonmaz

17 yüzyıl İngiliz bitki bilimcisi Nicholas Culpepper'ın keşfettiği gibi, kuşkonmaz erkekte ve kadında tutkuyu ve cinsel isteği artıran özelliklere sahip. İçinde bolca bulunan potasyum, lif, vitamin B6, vitamin A, ve C ve folik asit bulunuyor.

Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.

Muz

Muz bromelain isimli bir enzim içerir bu enzim cinsel gücü ve libidoyu yükseltir. Muz, seks sırasında erkeğin enerjisini artırarak cinsel gücü artırır.