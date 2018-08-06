Cinsel ilişki esnasında nasıl daha çok zevk alınır?

Çoğu zaman cinsel ilişki sırasında tam olarak ilişkiye konsantre olamamak cinsel sorunları beraberinde getirir. Bu nedenle sevişirken tüm düşünceleri yatak odasının dışında bırakmak gerekir. Mutlu bir cinsel yaşam için “yatağa çıplak girmek” gerekiyor. Yatağa çıplak girmek denildiğinde akla soyunmak gelebiliyor. Burada yatağa kıyafetleri çıkartarak girmek değil, olumsuz düşünceleri yatak odasının dışında bırakarak girmekten bahsediliyor.

O ANA ODAKLANIN

Cinsel ilişki kadın ve erkeğin paylaştığı çok özel bir andır. Önemli olan ne kadar sürerse sürsün cinselliği tam anlamıyla yaşamak, yapılan eyleme yoğunlaşmak, ruh ve bedenle orada olabilmektir. Çünkü cinsellik sadece bedensel bir eylem değildir, birbirini seven ve arzulayan iki kişi arasında yaşanan çok özel bir eylemdir. Cinsellikte kişinin psikolojisi, o anki ruh hali, cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olup olmadığı, kişinin kendini ve bedenini sevmesi, partnerine karşı olan duyguları, partnerin ilişkideki tavrı önemli bir yer tutar. Bütün bunları düşünerek yatağa giren kişi cinsellikten haz alamıyor. Bu nedenle cinsellik yaşanacağı zaman sadece olumlu şeyler düşünmek, beyin kapatmak ve sadece partnerle geçirilecek güzel anlara odaklanmak gerekiyor.

OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ ATIN

Tıpkı banyoya elbiseler çıkartılarak girildiği gibi, sevişmek üzere yatağa da olumsuz düşüncelerden arınarak girmekte fayda var. Nasıl ki elbiselerle duş alındığında vücut temizlenmezse, rahatlamazsa ve sadece ıslanılırsa, yatağa da olumsuz düşüncelerle girildiğinde dokunmanın ve sevişmenin verdiği hazza odaklanılamaz, sadece penis-vajina birlikteliği gerçekleşir. Bu da cinsel sorunların oluşmasına ve devam etmesine yola açabiliyor.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA BEYNİ KAPATMAK GEREK

Cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, cinsel ilişki sırasında beyni kapatamama, kendini dışarıdan bir seyirci gibi izleme, olaya kendini kaptıramama gibi nedenler özellikle erkeklerde serleşme sorunlarına ve erken boşalmaya, kadınlarda da orgazm olamamaya ve zamanla cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Kadınlar genellikle cinsel ilişki sırasında o ana odaklanmak ve haz almaya çalışmak yerine, nasıl göründükleri, nasıl koktukları, bedenlerinin yeterince temiz olup olmadığı, partnerlerinin kendilerini çekici bulup bulmadığı, vb. konuları düşünebiliyor ve bu tarz düşünceler de orgazmı engelleyebiliyor. Erkekler de cinsel ilişki sırasında zevkten çok performanslarının iyi olup olmadığına odaklanıyor ve bu da yine erkeğin sertleşme sorunu ya da erken boşalma yaşamasına neden olabiliyor.

RAHATLAMAK ÖNEMLİ

Cinsel ilişki öncesi rahatlamak ve gevşemek çok önemlidir. Bunun için birtakım gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Otohipnoz CD’leri rahatlamak ve olumlu düşünmek için faydalı olabiliyor.

CİNSELLİKTEN KONUŞUN

Ayrıca dikkatini partnerine yoğunlaştırmak, cinsellikten konuşmak, cinsel aktivite öncesi ortamda bazı değişiklikler yapmak, birlikte bir şeyler içmek, romantik anlar geçirmek, güzel bir yemek yemek ya da film seyretmek çiftin sevişme havasına girmesini sağlayabiliyor. Çünkü cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır.