Prezervatif markasından korkutan uyarı

Prezervatif markası Durex, İngiltere ve İrlanda'da satışta olan iki tür prezervatifini toplama kararı aldı.

Prezervatif markası Durex, İngiltere ve İrlanda'da satışta olan iki tür prezervatifini toplama kararı aldı. Durex, "Test sonuçlarımıza göre bazı paketlerde yırtılma ve patlama riski olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre; ülkede paniğe yol açan bu durumun ardından yalnızca “Real Feel” (Gerçek his) ve “Latex Free” (Lateks içermeyen) modellerinin toplatılacağı ifade edildi.

Şirket, “Test sonuçlarımız sonucunda İngitere ve İrlanda pazarında satılan ürünlerin raf ömürlerinin sonlarına doğru patlama ve yırtılma riski olduğunu tespit ettik. Dileyen tüketiciler ürünler karşılığında para iadesi alabilir” açıklamasında bulundu.

İlaç ve Tıbbi Ürünler Düzenleme Dairesi yayınladığı bildiride, güvenlik standartlarına uymayan bu prezervatiflerin kullanılmaması gerektiğini önerdi.

Yetkililer, “Prezervatifin yırtılması ve patlaması durumunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve gebelik riski oluşabilir” şeklinde uyarılarda bulundu.