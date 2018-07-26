Cinsel hayatınızı canlandıracak öneriler

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Talat Yurdakul iyi bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu, şehirden köye kaçmanın faydalı olabileceğini söyledi.

Büyük kentin sorunlarından yorulan ve köylerindeki o doğal yaşama geri dönmeye karar veren insanlar, yıllardır çocuklarının eğitimi, daha çok iş imkanı derken şehir hayatında sıkışıp kalıyorlar. Şehirdeki stresli yaşam şartlarının yanı sıra, yoğun teknoloji ve cep telefonu kullanımı cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bu durum birçok cinsel sorunu beraberinde getirerek çiftleri boşanmalara kadar götürüyor. İyi bir cinsel yaşam için önerilerde bulunan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Talat Yurdakul, çiftlerin fırsat buldukça büyük şehirden daha organik bir yaşama kaçmalarının faydalı olabileceğini söyledi.

Her erkekten 5 erkekten 1'i bu sorunu yaşıyor

Cinsellik uyku dahil 24 saat devam eden bir olgudur. Mutlu geçirilen zamanlar, size karşı ilgili bir partner bu işin olmazsa olmazıdır. Günümüzde büyük şehirlerdeki yaşam biçimi cinsel hayatımızı da kısıtlıyor. Trafikte harcanan uzun saatler, yorgunluk, işimizle ilgili kaygılar ve belki de aynı koşullarda yaşayan partnerlerimiz de bu durumdan etkileniyor. Yorgun argın ulaşılan evlerde partnerimizle birlikte geçirilen birkaç saati çocuklara mı evdeki sorumluluklarımıza mı yoksa kaldıysa motivasyonumuz eşimizle birlikte romantizme ve cinselliğe mi ayıralım?

Günümüz büyük kentlerinde yaşayan çiftler gittikçe birlikteliklerine daha az zaman ayırıyorlar. Mobil iletişim araçları ve internet sayesinde, bazen ihtiyaç bazen de çoğunluğa uyum sağlama adına cep telefonlarıyla ya da tabletlerle sosyalleşmek artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu da çiftlerin birlikte daha çok başbaşa geçirdikleri zamanı önemli ölçüde azalttı. Bu yaşam biçimi kadın ve erkekte orta yaşlarda daha fazla olmak üzere cinsel istekte azalmaya yol açıyor. Erkekte ise sertleşme problemlerinin ortaya çıkmasına veya var olan problemlerin artmasına neden oluyor. Türkiye’de her 5 erkekten 1’inde cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. Artan antidepresan kullanımı da cinselliği etkiliyor.

Organik tatillere gidin

Nasıl ki bu yaşam biçimi içerisinde fiziki sağlığımıza özen gösteriyor sağlıklı besleniyor, egzersiz yapıyorsak cinsel yaşamımızın devamı için de çaba göstermeliyiz. Genel sağlığımız için ofis egzersizlerinin üretildiği günümüz yaşam biçiminde, her zaman uyaranların olmasını beklemeksizin partnerimizle iletişime geçmeliyiz. Onunla fiziken aynı ortamda olmasak bile özel zamanlar ve birlikte planlayabileceğimiz aktivitiler yaratmaya çaba göstermeliyiz.

İşte iyi bir cinsel yaşam için önemli formüller:

1- Partneriniz ile zaman geçirin,

2- Biraz teknolojiden uzak durun, organik-doğal yaşamın olduğu yerlere, köyünüz varsa köyünüze tatillere gidin.

3- Alkol ve sigara, damar yapısına zarar vererek cinsel organlara giden kan akımını azaltır. Kaliteli bir cinsellik yaşamak için sigarayı mutlaka bırakın. Kadınsanız günde bir, erkekseniz günde iki kadehten fazla alkol almamaya özen gösterin.

4- Cinsellikte iyi performans süre ile belirlenmez. Bu nedenle kendinize fiziksel ve psikolojik yıpratıcı hedefler koymayın.

5- Yılların vücudunuzda yarattığı değişimler ve ideal imaj takıntısı özgüveninizi zedeleyip, sizi cinsellikten uzaklaştırabilir. Ancak zihinsel ve ruhsal çekimin en az fiziksel çekim kadar önemli olduğunu unutmayın.

6- Cinsel sorununuz olduğunda bunu partnerinizle paylaşmaktan kaçınmayın.

7- Stres; sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi pek çok cinsel soruna zemin hazırlıyor. Kendinizi gergin hissediyorsanız stres yönetimi uzmanından yardım alın.

8- Yüksek kolesterol, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser, hormonal dengesizlikler ve depresyon gibi birtakım sağlık sorunları erkeklerde sertleşme problemine, kadınlarda ise başta orgazm ve uyarılma sorunları olmak üzere birçok cinsel hastalığa yol açabiliyor. Bu açıdan, genç yaşlardan itibaren düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırarak önleminizi alın.

9- Duygusal durum, partneriniz ile iletişim, stres, uykusuzluk gibi birçok durum cinsel performansınızı etkiler. Tek seferlik başarısızlığı dikkate almayın. Sorununuz devam ederse bir uzmana başvurun.

10- Cinsellikte mekan ve uygun koşul aramayın. Gelişen karşılıklı isteklere açık olun.