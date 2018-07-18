Normal bir cinsel ilişki ne kadar sürer?

Hayal kırıklığı yaratacak derecede hızlı bir cinsel birleşme deneyimlediyseniz, muhtemelen kendinize şu soruyu sorarsınız: “Cinsel birleşme “normalde” ne kadar sürer?”

Doç. Dr. Ürolog Ege Can Şerefoğlu, bu soruyu Hürriyet’e yanıtladı:

“Bilimsel olarak cinsel ilişki süresi sıklıkla vajen içi boşalma gecikme süresi (IELT) ile ölçülür. Bu süre, penisin vajinaya ilk girdiği andan erkek partnerin boşaldığı zamana kadar geçen süredir.

2005 yılında gerçekleştirilen ve 5 farklı ülkedeki 500 çiftin değerlendirildiği bir araştırmada, ortalama boşalma süresinin 5,4 dakika olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizden de deneklerin yer aldığı bu çalışmada Türk çiftlerin ortalama 3,7 dakikada boşaldığı tespit edilmiş ve bu değerin çalışmaya katılan diğer ülkelerden (Hollanda, İngiltere, ABD, İtalya) belirgin olarak daha düşük olduğu saptanmıştır.

İlişki yaşayan eşlerin cinsel ilişki süreleri konusundaki tercihleri farklılık gösterebilir. Bu durumda çiftlerin ilişki süresi konusunu tartışmaları ve birbirlerinin beklentilerini dikkate almaları gerekir. Haftanın bazı günlerinde daha hızlı seks yapmak, tatil günlerinde ise yatakta daha fazla vakit geçirmek makul bir çözüm olabilir. Ancak ilişki süresinde sorun yaşayan çiftlerin cinsel sağlık sorunları konusunda deneyim sahibi bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.”