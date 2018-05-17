İç dudak sarkması cinsel ilişkiden soğutuyor

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, kadın genital organının iç dudaklarındaki (labium minus) doğuştan veya çoklu doğumların travmasına bağlı sarkmayı düzeltmeye yönelik yapılan labioplasti ameliyatından bahsetti.

Labioplasti görsel ve estetik kaygılarla hastaların en sık başvurduğu genital estetiklerden bir tanesidir. Dudakların normalden büyük, sarkık ve asimetrik olması bu bölgenin uzun süre nemli kalmasına yol açarak vajinit veya Bartholin bezinin apseleşmesine yol açar.

Küçük dudaklar (labium minus), büyük dudakların arasında ince deri kıvrımı şeklinde uzanır. Önde orta çizgide birleşerek klitorisi bir kılıf gibi örterler. Küçük dudaklar arkaya doğru daralarak vaginal introitusun alt kısmının girişini oluşturur. Bazı kadınlarda iç dudakların dış dudaklardan dışarı sarkacak şekilde uzun olması estetik görünümü bozabilir. Bu durum bazen doğuştan kaynaklanabilirken, bazen ise aşırı kilo almaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Psikolojiyi Olumsuz Etkiliyor!

Bazen de labium majuslar yani dış dudaklar yapısal olarak normalden uzun olabilir. Bu durum da cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilir. Cerrahi müdahale ile labium majus da normal boyutlarına indirilebilir.

Bu tarz problemler özellikle genç kızların sosyal ve psikolojik yaşantısını etkiler ve ileride birliktelik yaşayamayacakları düşüncesine kapılmalarına neden olurken, cinsel ilişkiden de soğutmaktadır. Öte yandan Labiumları normalden büyük, sarkık veya asimetrik olan kadınlar sosyal ortamlarda, günlük aktivitelerinde de kendilerini rahat hissetmeyebilirler; sıklıkla mayo, bikini veya dar pantolonları giymekten kaçındıklarını söylerler.

Cinsel hayatı kısıtlayan bu durum için evli, bekar, doğum yapmış ya da yapmamış herkese bu operasyon yapılabilir. Lokal anestezi altında yapılan bu ameliyatta dudaklar, istenilen ebatta küçültülebilir. Ardından yara dikilir. Dikişler daha sonraki süreçte kendinden eridiği için dikiş almaya ihtiyaç duyulmaz.

Kızlık Zarı Etkilenmez

Bu ameliyat kızlık zarına zarar vermez, cinsel ilişkiye, orgazma, gebe kalmaya ve doğum yapmaya herhangi bir zararı veya engeli yoktur. İyileşme süreci tamamlandığında, ameliyata dair hiçbir iz kalmaz, ameliyat edildiği dahi anlaşılmaz. Bununla birlikte ameliyat sonrası idrar yapmayla ilgili herhangi bir sorun olmaz.

Yaranın iyileşmesi 5-7 günü bulabilir. Ameliyattan 3 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir.

İç dudak sarkması ameliyatı sonrası en çok endişe edilen konulardan bir tanesi de his kaybının olup olmayacağıdır. Eğer klitoris üzerindeki deriye işlem yapılırsa his değişikliği olabilir. Ancak o bölgeye dokunmadan yapılan operasyonlarda böyle bir problem görülmemektedir.

**Op. Dr. Alper Tuncel - Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı (MYNET)