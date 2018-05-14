Cinsel performansınızı elinizden öğrenin

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, işaret parmağı, yüzük parmağından ne kadar kısaysa, çok eşliliğe yatkınlık o kadar artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre işaret parmağı, yüzük parmağından ne kadar kısaysa, çok eşliliğe yatkınlık o kadar artıyor. Buna göre işaret parmağı bir kişinin sadık eş olup olmayacağını gösterebilir.

Diğer canlı türleri genellikle ya tek eşe sadık ya da çok eşli olmasına karşın, insanlarda ikisi de görülüyor. Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü ile Northumbria Üniversitesi'nin birlikte gerçekleştirdiği araştırma, insanların kısa ya da uzun dönemli ilişkilere eğiliminin doğuştan belli olduğuna işaret ediyor.

ARAŞTIRMA AMERİKA VE İNGİLTERE'DE YAPILDI

İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesinin haberine göre, araştırma kapsamında bir grup Kuzey Amerikalı ile İngilize serbest cinsel ilişki konusunda ne düşündükleri soruldu.

Bunun sonucunda araştırmaya katılanların bazılarının çok eşliliğe eğilimli oldukları, bazılarının da sadakate değer verdikleri görüldü.

İŞARET VE YÜZÜK PARMAKLARININ BOYU ÖLÇÜLDÜ

Araştırmanın ikinci aşamasında 1314 İngiliz erkek ve kadının sağ ellerinin fotokopileri incelendi, işaret ve yüzük parmaklarının boyu ölçüldü.

Buna göre işaret parmağının yüzük parmağına oranı, o kişinin ana rahminde maruz kaldığı testosteron hormonunun seviyesini gösteriyor. İşaret parmağı ne kadar kısaysa, kişi o kadar çok testosterona maruz kalmış oluyor ve çok eşlilik eğilimini artırıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Robin Dunbar, bu ayrımı sağlayan farkın çok küçük olduğunu, ancak bireylerin büyük gruplar halinde incelenmesi halinde anlaşılabileceğini söylüyor.

Prof Dunbar, "İnsan davranışlarını etkileyen çevre ve yaşam deneyimi gibi birçok faktör var. Rahimde olanlar, cinsel ilişkiler gibi karmaşık bir meselede mütevazı bir etkiye sahip olabilir" diyor.