'Günde 5 kez bile yetmiyordu'

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

3 çocuk annesi Rebecca Barker, bir seks bağımlısı. 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş. İlk başta partneri durumdan memnunken, zaman geçtikçe kadının onu aldattığını, vicdan azabından dolayı hep sevişmek istediğini sanmış. İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.

Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.

"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

ONU ALDATTIĞIMI SANDI

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.

Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.

"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim."

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş.

İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.