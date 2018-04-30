En özel operasyonlar için uzman yardımı

Kızlık zarı dikimi bir diğer adı ile kızlık zarı onarımı iki şekilde uygulama ile tıbbi yöntemler ile yapılabilmektedir. Ankara kızlık zarı dikimi fiyatları 2018 ile ilgili detaylar bu yazıda. Kızlık zarı dikimi; kültürel nedenlerden dolayı endişesi olan kadınların yanı sıra, yanlış birleşme sonucunda vajinal yırtılma yapan kadınlara da uygulanabilmektedir. Bu yöntem birçok kişinin yararlanabileceği ve başka bir doktor tarafından muayene edilse dahi anlaşılması imkansız bir uygulamadır. Hasta ile doktor dışında birinin uygulamadan haberdar olması mümkün değildir.



Kızlık zarı nasıl bozulur?



Kızlık zarı birçok durumda bozulma ihtimali taşımaktadır;



• Cinsel ilişki sırasında,

• Vajinaya giren herhangi bir cisim nedeniyle,

• Herhangi bir darbeden kaynaklı olarak kızlık zarı yırtılması söz konusu olabilir.



Kızlık zarının bozulduğu nasıl anlaşılır?



Kızlık zarının yırtıldığının en büyük kanıtı hafif bir ağrı ile olan kanamadır. Bu kanamalar maksimum 30 dakika kadar sürmesi gereken hafif kanamalardır. Bazı durumlarda bu kanama daha fazla sürer ve ağrı dozu da yüksektir. Bu gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvurmak gerekir.



Kızlık zarı yırtılması bazı kişilerde ise kanamasız ve ağrısız bir şekilde olabilmektedir. Bazı kişilerde zarın esnek yapıda olması hiçbir zaman zarın yırtılmamasına da neden olabilir.



Kızlık zarı hangi nedenle yırtılmış olursa olsun dikimi mümkündür. Taciz sonucu, darbe sonucu yaşanan kızlık zarı yırtılmalarında çekinmeden bir doktora başvuru yapabilir ve kimsenin anlamasının mümkün olmadığı bir şekilde zar dikimi gerçekleştirilebilir.



Geçici kızlık zarı dikimi nedir?



Geçici kızlık zarı dikimi; vajinal bölgenin uyuşturulması ile lokal bir şekilde yapılan uygulamadır. Geçici olarak yapılan işlem maksimum 15 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Bu işlemin amacı kızlık zarının yeniden oluşturulmasından çok birliktelik sırasında aranan kan oluşumunun sağlanmasıdır.



İlk gece kaygısı yaşayan ve kan gelmemesi endişesi yaşayan, kültürel baskıdan kaynaklı olarak kendini tedirgin hisseden kadınların bu işlemden yararlanması mümkündür. İşlem acısız bir şekilde yapılır ve işlem sonrasında herhangi bir şey kullanmaya gerek yoktur. Her işlem gibi bu işlem de konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.



Kalıcı kızlık zarı dikimi nedir?



Kalıcı kızlık zarı dikimi sırasında darbe sonucu yaşanan ya da yırtılmalar sonucunda kızlık zarı yırtılması gerçekleşmiş kişilere yapılmaktadır. Bu tür kızlık zarı dikimleri genelde kişi uyutulduğu sırada yapılır çünkü aynı zamanda cerrahi bir müdahale de söz konusu olabilir. Aynı zamanda vajina daraltma işlemi yapmak isteyen kişiler için de bu yöntem kullanılmaktadır.

Kızlık zarının dikildiği anlaşılır mı?



Kızlık zarınızda yırtılma olmadığını söyleyen bir kişinin muayeneleri ultrason ve bunun yanı sıra MR gibi tekniklerle yapıldığı için anlaşılması mümkün değildir. Muayene bir jinekolog tarafından vajinal bölgede gerçekleştirilirse anlaşılması mümkün bir hal alabilir. Bu işlem ardından ilişkiye girmeniz ve 1 işlemin üzerinden 1 ay gibi bir süre geçmesi halinde jinekolog muayenelerinde de bu işlemin yapıldığının anlaşılması mümkün değildir. İlişki sırasında kanama olması için evlenmeden 1 2 hafta öncesinde bu işlemin yaptırılması gerekir aksi halde iyileşme sağlandığı için kanamanın görülmemesi mümkündür. İşlemi doktorunuz ile birlikte konuşarak doğru zamanda gerçekleştirmeniz mümkündür.



Bu gibi işlemlerde doktor hasta gizliliği daha üst düzeyde tutulur. Kişinin hayatını, sosyal yaşantısını risk altına alabilecek bir konu olması nedeni ile işlem yapılan merkezdeki herkesin son derece dikkatli bir şekilde hastanın gizliliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle mutlaka uzman bir yerde işlem gerçekleşmelidir.



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