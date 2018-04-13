İfade verince 3 milyar dolar kazandı!

Cambridge Analytica skandalının ardından 10 günde yaklaşık 75 milyar dolar değer kaybı yaşayan Facebook bu kaybı ufak bir bölümünü 11 ve 12 Nisan’da ABD Senatosunda ifade veren Zuckerberg sayesinde telafi etti.

Son dönemde milyonlarca kullanıcısının verilerinin kullanılmasına göz yumduğu iddiası ile tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi Facebook, bu skandal nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar uğramış durumda.

Tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi, 10 günde yaklaşık 75 milyar dolar değer kaybı yaşmış, bu dünyanın en zengin isimleri arasında bulunan Zuckerberg'in kişisel servetinin de düşmesine neden olmuştu.



Ancak Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in 11 ve 12 Nisan’da ABD Senatosunda verdiği ifade rüzgarı tersine çevirmişe benziyor.

Zira Zuckerberg'in ifade vermesinden sonra oluşan olumlu hava ile şirketin işlem gören kağıtları yeniden yükselmeye başladı ve Facebook son 24 saate 3 milyar dolar daha değerlendi.



Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede özür dilemiş ve kendi bilgilerinin de çalındığını itiraf etmişti. İşte Zuckerberg'in ifadesinden öne çıkanlar...



Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum" dedi.

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.



DÜZENLEME KAÇINILMAZ

Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti.





CAMBRIDGE ANALYTICA HAKKINDAKİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Facebook üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

"BENİM DE BİLGİLERİM ÇALINDI"

Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı" dedi.

Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisine paylaşırken, "Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Facebook kullanıcılarının kendi verileri üzerinde tamamen kontrolü olduğunun altını çizen Zuckerberg, öte yandan Facebook'taki birçok kullanıcının gizlilik kontrollerini kullanmadığını ifade etti. Zuckerberg, Facebook verilerinin kötüye kullanılmasını şirketin genelde basından öğrendiği argümanına katılmadığını da sözlerine ekledi.