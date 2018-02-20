‘Süper yaşlılar’ın sırrı çözülüyor

ABD’de Northwestern Üniversitesi araştırmacılarına göre 80’ini geçen ve ‘süper yaşlılar’ olarak nitelenen insanların ortak özellikleri daha dışa dönük yaşamaları ve daha az nevrotik olmaları.

Bu insanlar strese karşı da dayanıklı. Araştırmacılara göre bu nitelikler yanında bu kişilerin beyinlerinde “Von Economo (VE) nöronları” adı verilen özel türde beyin hücreleri de daha fazla saptanmış. VE nöronları beynin “anterior cingulate” adlı dikkat ve hafıza ile ilgili olduğu düşünülen kısmında. İleri yaşta ölümlerin ardından incelenen 10 kişinin beyninde VE nöronlarının bu kısımlarda yoğun olduğu saptanmış.

Araştırmayı yapan Prof. Emily Rogalski, “Süper yaşlıların beyinlerinde VE nöronlarının ortalamanın üstünde olduğunu gördük. Bu insanlarda neden daha fazla VE nöronu gördüğümüzü açıklayamıyoruz. Ancak bunlar yalnızca beynin birkaç bölgesindeki özel türde nöronlar” diye konuştu.