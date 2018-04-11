Elon Musk'ın Türk yatırımcıya verdiği cevap olay yarattı

Tesla ön siparişi veren bir müşteriye aracının 2 hafta gecikeceği bilgisinin verilmesinin ardından Twitter'da bir kullanıcı 6 haftadır arabasını alamadığını söyledi.

Aynı kullanıcı sonraki mesajında Model 3 sahibi olmak istediğini yinelerken bunun için 2 yıl beklemek istemediğini vurguladı ve 50 bin dolarlık bir araç için yaşadığı müşteri hizmetleri deneyimini gülünç bulduğunu belirtti.

Elon Musk'ı da dahil ederek diyaloga giren Volga Aksoy ismindeki Türk mühendis, elinde Tesla hissesi olduğunu söyleyerek yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını belirtti ve Goldman Sachs'ın yatırımcılara Tesla hisselerini satması yönünde tavsiye veren bir haber paylaştı.

Daha önce Electronic Arts şirketinde oyun geliştiren ve şu anda da Facebook'un sahibi olduğu Oculus'ta mühendis olarak çalışan Volga Aksoy, Elon Musk'a hitaben "Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor" dedi.

Ünlü milyarderin Volga Aksoy'a cevabı, iddialı bir çıkışla "bahislerinizi oynayın" oldu.

Elon Musk, daha önce de Facebook'un bir süredir başını ağrıtan veri skandalı nedeniyle bir Türk kullanıcıya cevap vererek olay yaratmıştı.

Whatsapp kurucusu Brian Acton'ın Facebook'u sil kampanyasına destek verdiğini görerek 'Facebook ne?' çıkışı yapan Elon Musk'a bir Türk kullanıcının "Adamsan Facebook'taki SpaceX sayfasını sil" demesine yüzlerce destek gelmiş ve Elon Musk da kayıtsız kalamayarak "[Bir sayfımızın] olduğunu bilmiyordum. Sileceğim." şeklinde Türk kullanıcıya mesaj atmıştı.

Goldman analistleri Tesla'nın haziran sonu itibarıyla Model 3 üretim hedefini gerçekleştiremeyeceğini düşünerek hisselerini elden çıkarma tavsiyesi vermişti.

David Tamberrino salı günkü raporunda "İnanıyoruz ki, Tesla'nın birinci çeyreğin son haftasındaki 2000 araçlık üretim başarısı büyük ihtimalle 2018 yılının ikinci çeyreğinde bunun altında olacak." derken haftalık üretimin 1400 adet olmasını bekliyor.

Tesla hisseleri geciken Model 3 teslimat ve üretiminden dolayı bu yıl yüzde 2 değer kaybederken geçtiğimiz günlerde duyurulan haftada 5000 adetlik Model 3 üretimi haberiyle yeniden yükselişe geçti. Dün itibarıyla Tesla hisselerinde yüzde 5.1 artış gözlemlendi.