Instagram'dan bomba özellik!

Instagram’ın rakibi Snapchat’in özelliklerini kopyalama furyası, takip edecek yeni insanlar bulmayı kolaylaştırmak için devam ediyor

Facebook’un görsel paylaşım ağı Instagram, en büyük rakibi Snapchat’in Snapcodes isimli özelliğini ‘İsim Etiketleri’ adıyla kendi platformuna uyarlıyor.

Instagram’ın sınırlı sayıda kullanıcıya açtığı test aşamasındaki özellik, kullanıcıların artırılmış gerçeklik selfie’leriyle özelleştirilmiş etiketler oluşturmalarına olanak tanıyor.

Bu etiketlerin kullanım şekli ise tıpkı Snapcodes’ta olduğu gibi telefon kamerasıyla tarandıklarında karşıdaki kişinin ismini yazmadan onu takip etmeyi mümkün kılmaları.

Instagram’ın diğer testleri gibi, isim etiketlerinin de tüm kullanıcılara sunulacak bir özelliğe dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor.