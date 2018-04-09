Sony Xperia’ların çok gizli özelliği!

Model, raflardaki yerini aldıktan kısa bir süre sonra , söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu söylentiler, telefonunun ekran 120 Hz tazeleme oranına sahip olmasıydı, fakat bu özellik yazılımsal olarak, cihazlarda mevcut olmadığı da ortaya çıktı. Gelin hep beraber, gizli 120 Hz yüksek kare hızı modunu yakından tanıyalım.

Sony Xperia XZ Premium, HDR özelliğine sahip, 4K ekranı bulunuyordu ve stand-out özelliğine sahipti. Model, piyasaya sürüldükten sonra, aslında Razer Phone gibi 120 Hz yüksek kare hızı moduna da sahip olduğu ortaya çıktı.

Sony Xperia ekranları sandığınızdan daha hızlı!

Raporlar çelişkili olması insanlarda merak uyandırdı ve telefonun çekirdeğinde değişiklikler yapılmasını gerektirildiği iddia edildi. İddia edilen 120Hz özelliğinin etkinleştirilmesiyle, birçok kişi bunu test edip, bu dedikoduların doğru olduğunu belirtti. Bazı kullanıcılar da bunun işe yaradığını belirtirken, diğer kullanıcılar hiçbir fark olmadığını söylüyor.

Sonuç olarak, ortalık da bir tutarsızlığın olduğu görülüyor. Bununla birlikte Android Oreo, bu özelliği desteklemiyor diye de olabilir, ya da AOSP’de olmayan ek yamalar da gerektirebilir.

İşin garip yanı ise, bazı kullanıcılar, başka modellerde de bu özelliğin olduğunu da keşfetti. Bu modelleri aşağıda sıraladık;

Xperia X

Xperia X Performans

Xperia XZ

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Xperia XA2

Xperia XA2 Ultra