Facebook'un kurucusu da hesabını sildi!

Cambridge Analytica skandalının üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen, olayın yankıları devam ediyor. İlk olarak Elon Musk tarafından Twitter'da #DeleteFacebook hashtag'i ile başlatılan tepkiye son dahil olan isim Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak oldu.

Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Wozniak şu ifadeleri kullandı: "Facebook, kullanıcıların tüm kişisel bilgilerini paylaştığı bir platform. Şirket ise bu verileri reklam malzemesi olarak kullanıp para kazanıyor. Bunun yanında bu tek taraflı bir anlaşma çünkü kullanıcılar bu gelirlerden herhangi bir pay almıyor.

Bana soracak olursanız, kişisel verilerimin satılmasındansa ücretli üyeliği tercih ederim. Apple'a baktığınız zaman, belli başlı ürünleri satarak para kazandığını göreceksiniz. Facebook'da ise ürün kullanıcıların bizzat kendisi."

Steve Wozniak, bu sert sözlerinin ardından beklenildiği gibi Facebook hesabını kapattı ve Facebook'a tepki gösteren ünlü isimler kervanına katıldı.