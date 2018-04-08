Bu da intihar makinesi

Hollanda’nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak ve cenaze işleri fuarında sergilenecek olan ‘intihar makinesi’ sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama deneyimleyebilecek. Yardım kuruluşları ise makinenin halka açık fuarda sergilenmesine tepki gösterdi.

Webtekno'da yer alan habere göre; ötenazi yanlısı olarak bilinen ve ‘ölüm doktoru’ olarak adlandırılan Avustralyalı Philip Nietsckhe’nin gündeme getirdiği ‘intihar makinesi’, Hollanda da hayata geçirildi. ‘Sarco’ adı verilen makine sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor. Olayı deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin ise kapsüle girmesi ve gaz akışı sağlayacak bir düğmeye basması bu deneyim için yeterli.



Kapsül içerisinde salınan gaz nedeniyle kişi birkaç dakika sonra uykuya dalıyor. Ziyaretçiler bu bağlamda ‘intihar makinesini’nin yaşatacağı deneyimi sanal gerçeklik gözlüğü ile adım adım yaşayabilecekler.

Adı ‘intihar makinesi’ olsa da, sizin için farklı seçenekler de eklenmesi unutulmamış. Kapsüle giren kişi ölmeden önce görmek istediği şeyi ve ölüm yerini İsviçre Alpleri veya deniz kıyısı bir yer olacak şekilde seçebilecek. Fikir oldukça merak uyandırıcı olsa da, makinenin halka açık alanlarda tanıtılması biraz sorun teşkil edebiliyor. Bu bağlamda da Hollanda’nın yardım kuruluşları da, olaya tepki gösterdi.

‘İntihar makinesi’ hakkında konuşan Philip Nietsckhe ise amaçlarının insanları korkutmak değil, deneyimi şık bir tarza dönüştürmek olduğunu ifade etti.