Twitter'ın şikayet şampiyonu Türkiye

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan Twitter’a üçüncü taraflar tarafından yapılan şikayetlerde Türkiye birinci sırayı aldı.

Twitter’ın Haziran-Aralık 2017 tarihlerinde yapılan içerik kaldırma taleplerine dair yayınladığı rapora göre, dünya genelinde sosyal medya devine içeriklerin kaldırılması için yapılan mahkeme kararı kaynaklı 513 talepten 466’sı Türkiye’den geldi.

Mahkeme kararı dışındaki yasal çerçevede de Türkiye, Twitter’a iletilen taleplerin yarısından fazlasına imzası attı. 6 bin 138 mahkeme kararı dışı yasal talebin 3 bin 828’i Türkiye’den yapıldı. Türkiye’den yapılan yasal başvurular sonucu askıya alınan hesapların oranı ise yüzde 3 oldu. Twitter, Türkiye’den 148 hesabı, 322 tweet’i askıya aldı.

148 hesap, 322 tweet askıya alındı

Raporun Türkiye’ye dair bölümünde “Türkiye’de 148 hesap, 322 tweet; kişisel haklar ve hakaretle ilgili yasalar ve aynı zamanda da terörle mücadele yasalarıyla ilgili olarak askıya alındı. 466 mahkeme kararına dair biz de, ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğu ve/ya da konuya dair içeriği kapsamadığı gerekçesiyle Türk mahkemelerine 125 yasal itirazda bulunduk. Başvurularımızdan 5’i tamamen kabul edildi, 2’si kısmen” ifadelerine yer verildi.