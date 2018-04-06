Savcıdan Samsung hakkında şok iddia!

Güney Kore’nin en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics’in Seul’de bulunan bir ofisine bu sabah savcılar tarafından basıldı. Baskın, Samsung’un çalışanlarının işçi sendikalarını güçlendirme çalışmalarını sabote ettiği iddiasının araştırılması için gerçekleştirildi.

Teknoloji devi geçmişte sık sık politikacılar ve sivil toplum örgütleri tarafından sendikalaşmış iş gücüne karşı mesafeli durması ve yalnızca küçük sendikalarla çalışması nedeniyle eleştirilmişti.

Seul Savcılığı ofisinden kamuoyuna yapılan açıklamada, baskının Samsung’un Seul’ün hemen güneyindeki Suwon'da bulunan tamir servisi ofisine düzenlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Reuters’a konuşan Dankook Üniversitesi Ekonomi Profesörü Kim Tai-gi, işçi yanlısı politikalar güden Güney Kore Başkanı Moon Jae-in’i kast ederek, “Bence yönetim Samsung’un sendika karşıtı yaklaşımına bir son vermeye çalışıyor.” dedi.

Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden birisi olan Samsung, bir aile tarafından yönetiliyor ve sık sık yasalarla karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıl rüşver ve yolsuzluktan tutuklanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Samsung'un veliahtı Jay Y. Lee'nin 6 ay sonra salıverilmesi ülkede büyük bir tartışma yaratmıştı.