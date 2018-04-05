Facebook, Messenger ile ilgili o iddiayı kabul etti

Facebook yönetimi, Facebook Messenger mesajlarının takip altında olduğunu ve okunduğunu ve görsellerin tarandığını kabul etti.

Facebook, sosyal medya sitesinin mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger ile gönderilen mesajların, bağlantıların ve fotoğrafların takip altında olduğunu ve tarama sonuçlarına göre moderatörler tarafından okunduğunu kabul etti.

Bloomberg'e konuşan Facebook yetkilileri, şirketin kurallarına uygun olmayan mesaj içeriklerinin bu şekilde kaldırıldığını belirtti.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un Messenger uygulaması üzerinden gönderilmeye çalışılan kimi mesajların iletilmesini engellediği daha önce de kabul edilmişti.

Facebook'un kişisel verileri açıkça ihlal etmesi ve üçüncü taraflara satmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Şirketin hisseleri büyük değer kaybı yaşarken, Zuckerberg sorunları çözmenin "birkaç yıl" alacağını iddia ediyor.