Apple kendi işlemcilerini geliştirecek

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Apple, iMac ve MacBook bilgisayarlarını kendi işlemcileri ile donatmak istiyor ve Intel'e olan bağımlılığını sona erdirmeyi planlıyor. Kaynaklar ayrıca bu girişimin şirket içinde 'Kalamata' kod adına sahip olduğunu ve gelişim aşamasında olduğunu iddia ediyor. Apple bu sayede farklı platformlarını çok daha akıcı şekilde bir arada çalışmasını sağlamayı istiyor.

Apple'ın daha önce de Intel'e olan bağımlılığını kesmeyi istediğine dair söylentiler duymuştuk, ayrıca yeni ürünlerinin donanım tasarımları da şirketin bu planını doğrular nitelikte. Şirket şu anda kendi ürettiği işlemcileri Mac bilgisayarlara entegre etmenin ikinci aşamasında. İlk önce T1 eş-işlemcisi ile 2016'ta MacBook Pro'yu donatan marka, ardından T2 ile iMac Pro'nun performansını ve güvenliğini arttırdı.

Dünya çapında büyük gelir elde eden markanın bağımsızlığına yatırım yapıyor olması mantıklı. Harici tedarikçiler, daha pahalı parçalar anlamına geliyor. Apple'ın bu çabası, markayı tamamen bağımsız yapmak yolunda yapılan önemli bir adım.

Bu işlemcilerin ARM-tabanlı mı yoksa x86-tabanlı mı olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Mac'lere iOS uygulama desteği geleceğini düşünürsek, Apple'ın ARM ile yola devam etmesi kuvvetle muhtemel.