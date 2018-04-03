Apple’ın ekran devriminde ilk cihaz belli oldu!

iPhone X, Apple’ın ilk LCD dışında ekran kullandığı cihaz olarak kayıtlara geçerken, artık yeni modeller ve yeni teknolojiler de yavaştan gündeme gelmeye başladı.

MicroLED ekranlar ilk kez Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde kullanılacak. Ayrıca bu ekranın kullanım alanları gözlük, saat, telefon gibi ürünlerle sınırlı kalmayacak. Bunun dışında, Macbook gibi geniş ekranlı cihazlarda da bu ekran yer alacak.

Gözlükler 0.7 veya 0.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacaklar ama Apple henüz üretim aşamasına geçmedi. Bunun sebebiyse, mevcut aşamada microLED ekranların yüzde 400-600 oranında OLED’e göre pahalı olması. Panellerin 2019 ve sonrasında seri üretime geçmesi bekleniyor.

2020’de ise iPhone ve Macbook gibi daha geniş ekranlı modeller için üretim süreci başlayacak.