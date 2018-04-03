Bilim insanları uyardı: Aniden yok olabilir

Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Higgs bozonunun kütlesinin değişebileceğini öne sürdü.

Bu durumun kuantum parçacığı ile bir karadeliğin etkileşime geçirerek, evrenin yok oluşunu hazırlayacağını belirten araştırmacılar, yıkım sürecinin başlamış olabileceğini açıkladı.

Fizikçiler, evrendeki tüm maddelere kitle verdiği varsayılan Higgs bozununun, diğer adıyla Tanrı parçacığının, kozmosun yok oluşuna neden olabileceğini ifade etti.

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı Higgs bozonu tarafından yayılan negatif enerji balonun patlamasıyla, evrenin aniden yok olabileceğini öne sürdü.

Sürekli genişleyen evreninin yavaş ölümü, daha önce bilim insanları tarafından maddenin temel yapı taşlarını açıklamak için kullanılan Parçacık Fiziği Standart Modeli’nde ortaya konmuştu. Bu modelde, kozmozun altındaki karanlık enerji denilen bir gücün, evrenin tamamıyla soğuk, özensiz bir uçuruma kaymasına kadar devam edecek olan genişlemesini hızlandırdığı ortaya atılmıştı.

Ancak, yeni araştırma evrenin sonunun yavaş yavaş değil, 1390 yıl içerisinde aniden gerçekleşecek bir patlamayla geleceğini ön görüyor.

1970'lerden bu yana teorize edilen ve 2012 yılındaki Büyük Hadron Çarpıştırısı deneyinde keşfedilen Higgs bozonunun kütlesinin parçacık hızlandırıcı fiziğinde kullanılan bir enerji ölçüsü olan 125 gigaelektronvolt [GeV] olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte, evreninin atom altı parçacıklarının etkileşimini açıklayan yasalara göre, maddenin kütlesi her zaman sabit kalmayabiliyor.

Harvard Üniversitesi teorisyenlerinin yaptığı çalışmada, Higgs bozonunun kütlesinin de bir gün değişeceği ifade edildi. Evrendeki tüm maddelerin kütlesini oluşturan bu kuantum parçacığının değerleri değiştiğinde ise hayatı mümkün kılan tüm süreçlerin bozulabileceği ortaya konuldu.



Diğer taraftan, bu durum fiziğin bilinen tüm yasalarını yok edecek bir negatif enerji balonunu meydana getireceği açıklanarak, bu balonun evreninin tamamını kaplayana dek sürekli genişleyeceğine dikkat çekildi.

Araştırmacı Anders Andreasson konuyla ilgili olarak, “Önceki tahminleri mümkün olduğunca düzeltmekve evrenin yok olacağı tarihe dair olabildiğince somut veriler oluşturmak istiyoruz” dedi.