Google ve Facebook hangi özel bilgilerimizi kaydediyor

The Guadian’daki makalesinde Dylan Curran, internet kullanıcılarının bilmesi gereken bazı gerçekleri kaleme almış. Curran, Facebook ve Google gibi firmaların kişisel verilerimize dair tuttuğu kayıtların boyutunun, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği noktalara eriştiğini ifade ediyor ve bu firmaların hangi bilgilere sahip olduğunu görebilmemiz için bizlere birkaç sayfa öneriyor.

GOOGLE NEREDE OLDUĞUNUZU BİLİYOR

Curran’ın verdiği ilk örnek Google’dan. Telefonunuzda Google’ı kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren, eğer telefonunuzdaki yer takibi seçeneğini açık bıraktıysanız, gittiğiniz her yer kayıt altına alınıyor.

Google’ın gittiğiniz hangi yerleri kayıt altına aldığına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/maps/timeline?pb

TÜM ARAMA GEÇMİŞİMİZ TEK SAYFADA

Curran, Google’ı kullandığınız tüm cihazlarda tutulan arama geçmişine tek bir sayfa üzerinden ulaşabileceğinizi de belirtmiş. Telefonunuzdan veya tarayıcınızdan arama geçmişinizi temizlemiş olmanız bile bazen yeterli olmayabiliyormuş. (Çeviri: Oda Tv)