Facebook'tan video sorununa çözüm

Video paylaşmasına olanak sunan bir özellikle kullanıcıları tarafından paylaşılmayan videoları bile kaydeden Facebook, kaydedilen tüm videoların silinerek sorunun çözüleceğini duyurdu.

Kullanıcı gizliliği konusunda sorunlar yaşayan Facebook, yalnızca birkaç gün önce kullanıcılarının paylaşmadığı videoları bile kayıt altına aldığının ortaya çıkmasıyla zor bir durumda kalmıştı. Tüm diğer olayların ve iddiaların üzerine bir de bunun eklenmesiyle birlikte durumun hemen araştırılacağını duyuran şirket, bugün konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Şirket, paylaşmamasına rağmen videosu kaydedilen kaç kullanıcının mevcut olduğundan emin olmadıklarını ancak bu şekilde ellerine geçen tüm videoları sileceklerini açıkladı. Bu açıklamanın yanı sıra olayla ilgili olarak kullanıcılardan özür diledi.

Facebook, videoların sistemdeki bir hatadan ötürü otomatik olarak kaydedildiğini paylaştı. Videoların kaydedildiği ortaya çıktığında da sorunun bir yazılım hatasından kaynaklı olabileceği söylenmişti.