Uber’de sular durulmuyor! Kapatıyorlar

Uber’in 2014 yılında Manhattan’da başlattığı UberRush servisi, kullanıcıların paketleri bir yerden diğerine taşıyacak kuryeler bulmalarını sağlıyordu. TechCrunch’ın haberine göre, şirket bu servisi 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdirecek.

Uber’in faaliyet alanlarını genişletmek için attığı ilk adımlardan olan UberRush, Manhattan’daki 1 yıllık deneme süresinin ardından ABD’nin Chicago ve San Francisco kentlerinde de kullanıma sunulmuştu.

Şirket daha sonra restoranların bu servisi kullanmasını yasaklayarak, UberEat servisini başlatmış ve yiyecek teslimatı alanına giriş yapmıştı.

UberRush’ın sona ermesi, bu alanda faaliyet gösteren bir diğer teslimat şirketi olan Shyp’in kapanmasını takip etti.