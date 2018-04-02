Facebook nereden bulduklarını soracak

Facebook, reklam verenlerin pazarlama çalışmalarında kullandıkları e-posta adreslerini meşru yollarla elde ettiklerini doğrulayacak bir sertifikasyon aracı geliştiriyor.

Şirketler, farklı yollarla elde ettikleri e-posta adreslerini Facebook üzerinden verdikleri reklamlarda kullanıyor. Ancak bu reklamların bazılarında kullanılan e-posta adreslerinin hack gibi yollarla elde edildiği biliniyor.

Facebook ayrıca, şirketlerin hesaplar arasında özelleştirilmiş veri paylaşımını engelleyeceğini duyurdu.

Facebook sözcüsü Elizabeth Diana, reklam verenlerin kullanıcı verilerini nasıl kullanabileceklerine dair eğitici süreçlerin geliştirileceğini doğrularken, veri gizliliği politikalarını ihlal ettiği için Facebook’tan men edilen herhangi bir firmanın olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.