WhatsApp’da sürpriz güncelleme!

WhatsApp'a gelen güncellemelerle gelen değişikliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

WhatsApp'da geniş gruplarda zaman geçirenleri sevindirecek haberler geldi, sınır 4096'ya çıkarılıyor. Bunun yanında WhatsApp'a gelen güncelleme güvenlik açısından da tatmin edecek...

WhatsApp akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması haline gelmişken WhatsApp hakkında çıkan haberler birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Güvenlik konusunda WhatsApp yeni bir aşama getiriyor, görsel açıdan sevindirici gelişme gece modunda yaşanırken, gelen haberlere göre WhatsApp gruplarında 256 olan sınır, 4.096‘ya çıkartılıyor.

GÜVENLİK SEVİYESİ ARTIYOR

ShiftDelete tarafından aktarılan habere göre WhatsApp’a gelen elen Touch ID desteği sayesinde uygumalaya basit bir kilit koyabileceğiz. Bildiğiniz gibi eğer telefonumuzun kendi kilidi açıksa, isteyen herkes kolayca WhatsApp içeriğimize kolayca erişebiliyordu. İşte, Touch ID bunu engelleyecek. Meraklı gözler WhatsApp'a erişmeye çalışırsa, uygulama bir kez daha parmak izi isteyerek onları engelleyecek.

GRUP ÜYESİ SINIRI 4096’YA ÇIKIYOR…

WhatsApp’a görsel olarak önemli bir yenilik katacak güncelleme ise karanlık mod özelliği, gece saatlerinde mesajlaşmayı sevenler için önemli bir yenilik olarak göze çarpıyor. Bu sayede uygulama renkleri daha koyu tonlarla değişerek gözü yormuyor. Diğer bir özellik ise daha önce de bilinen grup sayısındaki insanları arttırmak oluyor. 256 olan sınır, 4.096‘ya çıkarılıyor.