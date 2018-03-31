Çin insansız denizaltısını test etti

Çin Uluslararası Radyosu - Denizaltı, 410 metrelik derin deniz alanına, Çin araştırma gemisi Dayang Yihao'dan (Okyanus No. 1) saat 16: 45'te indirildi.

Dayang Yihao'nun baş bilim insanı Chu Fengyou, aracın 11.000 metrelik bir derinliğe dalabildiğini söyledi. China Ocean Mineral Resources Ar-Ge Birliği'ne göre, araç üç yıl içinde 11.000 metre derinliğindeki deniz testini tamamlayacak.

Dayang Yihao araştırma gemisi, 20 Mart'ta 45 günlük bir bilimsel keşif gezisi için Shandong Eyaleti’ndeki, Qingdao'dan yola çıktı. Gemi gelişmiş bilimsel ekipman ve insansız denizaltılar olan Hailong ve "Qianlong’ı taşıyor.