Skype'ta büyük tehlike

Zafiyetin giderilmesi için neredeyse Skype‘ın baştan kodlanması gerektiği için Microsoft açığı kapatmak konusunda aceleci davranmıyor!

Milyonlarca insanın kullandığı Skype‘ta böyle bir zafiyetin tespit edilmiş olması oldukça korkutucu gibi gözüküyor fakat aslında durumu daha kritik bir duruma sokan Microsoft‘un kendisi.

Zafiyetin kapatılması için ufak bir güncelleme yeterli olmuyor. Hatrı sayılır bir kısmının yeniden yazılması gerektiği için Microsoft bu zafiyetin kısa bir süre içerisinde çözülmeyeceğini belirtiyor.

shiftdelete'in haberine göre Stefan Kanthak tarafından tespit edilen zafiyet nedeniyle Skype güncellemesi esnasında hackerlar bilgisayarınıza zararlı DLL dosyasını yerleştirebiliyor. Windows‘un kullandığı DLL dosyalarından birisiyle yer değiştirdiğinde ise yetkisiz bir kullanıcı olsanız bile en yüksek yetkiyle sisteminize sızmayı başarıyor. Henüz test edilmemiş olmasına karşın bu zafiyetin Skype‘ın macOS ve Linux sürümlerini de etkilediği düşünülmekte.