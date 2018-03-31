Apple, Whatsapp'ın uygulamasını yasakladı

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu sefer de bir casus uygulama sebebiyle gündem oldu.

Whatsapp listesindeki Chatwatch adıyla bilinen uygulama sayesinde arkadaşlar mesajlaşılan kişilerin tüm WhatsApp etkinliklerini takip edebiliyor.

Uygulama bunun için WhatsApp'ın halka açık çevrimiçi / çevrimdışı durum özelliğini kullanarak örneğin arkadaşınızın ne zaman uyandığı, ne kadar uyuduğu gibi verileri topluyor.

Yapay zekadan faydalanan uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile sunuyor.

Kullanıcılarına casusluk hizmeti sunan uygulama kısa sürede sosyal medyada tepki çekti ve kullanımdan kaldırılması için kampanya başlatıldı. Bu tepkilere kayıtsız kalamayan Apple da, uygulamayı yasakladı. (ntv)