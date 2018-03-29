Rus Kozmonot Ankara'da: Bu evrende yalnız değiliz

MİR Uzay İstasyonu’nda altı ay çalışmış olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına sahip kozmonot Aleksandr Lazutkin, 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde Ankara’da konferanslara katılacak.

Etkinliğin düzenleyicilerinden Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. H. Zafer Kars, basın toplantısında Türkiye’de ve dünyada uzay denilince aklımıza, Holywood filmlerinin propagandası sebebiyle NASA ve Amerikalı astronomların geldiğini fakat ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Rusya Federasyonu’nun öncülü SSCB olduğunu belirtti.

Aydınlık'tan Doğukan Çoban'ın haberine göre Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, "Uzaydan dünyamıza ilk baktığımda üzülmüş gibiydim. Pencereden bakınca dünyamızın yuvarlak olduğunu gördüm ve sonra düşündüm ki, bunu zaten biliyorum ve bunun için buraya gelmeme gerek var mıydı? Daha sonra neden üzüldüm diye kendime sordum. Sonra bunu şuna bağladım; ben uzaya geç çıktım" dedi.

AY’DA VE MARS’TA YÜRÜMEK BENİM HAYALİM

Basın mensuplarının sorularını özenle cevaplayan Lazutkin Türk gençliğine çağrıda bulundu. İşte Lazutkin'in basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar:

Uzayda en uzun süre kalan kozmonot sizsiniz. Aynı zamanda yangın gibi talihsiz olaylar yaşadınız. O kadar süre ne hissettiniz? Ayrıca uzayda hayat var mı?

Benden daha fazla yani 1.5 yıl uzayda kalan oldu. Ben o zaman kozmonot bile değildim.Uzaya çıktığımda üç amacım vardı, uzaydan dünyayı görmek, oradaki hisleri ölçmek ve uzaylılarla karşılaşmak…Ayrıca Ay’da ve Mars’ta yürüyebilmek benim hayalimdi. Kozmonot olduğumda çok geç kaldığımı ve Mars’a gitmek için teknolojinin gerisinde kaldığımı düşündüm ve biraz kaygılandım. Bana soracak olursanız insanlar Mars’a gidebilir ama radyasyon sorunumuz var.

Teknik olarak uluslararası istasyon 20 senedir uçuyor insan yaşamı orada sağlanmış durumda ama dediğim gibi radyasyon sorunu var.

İNSANLIĞIN GÖREVİ MARS’TA YÜRÜMEK

Uzay konusunda Rusya ve Amerika arasında rekabet var mı?

Eskisi gibi yok. Sovyet-Amerika döneminde ilk olmak vardı, bugün öyle bir şey söyleyemeyiz. Aynı uzay istasyonunda çalışıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. ABD ve Rusya uzay konusunda başka ülkelere eğitim verme durumundadır. İnsanlık olarak önümüze koymamız gereken görev ise Mars’ta yürüyüş yapmak olacaktır.

Bugün uzaya uçsaydınız hangi efsane Kozmonot ile uçmak isterdiniz?

Ben hepsine aynı mesafede değer veriyorum. Ama ilk uzaya çıkan arkadaşımızın hislerini merak ediyorum. Son olarak Uzay’a uzaylıyla gitmek isterdim.

Uzaylıların olduğuna inanıyor musunuz?

Evet. Bu galakside tek başına değiliz, başkaları da var. Çok değişik bir enerji var. Biz sanıyoruz ki bütün her şey bu dünya. Aslında bizim her şeyiniz bu Evren.

Nasıl eğitim aldınız?

Bizim için eğitim ilginç ve ilginç olmayan diye ikiye ayrılır.

İlginç olmayan teorik eğitim

İlginç olan bizim pilot olmamız, su altında uzun süre yüzmemiz ve yüksek derecede paraşüt eğitimi alıyor olmamız. Bu eğitimlerle uzayda çölde ve denizde nasıl yaşayabileceğimi biliyorum. Aynı zamanda jeopolitik olarak ne durumda olduğumuzu, nerede hangi madenin olduğunu, yer altı zenginliklerini biliyorum.

Uzaydan baktığınızda savaşan bir dünyayı nasıl görüyorsunuz?

Dünyamızın karanlıkta kalan tarafında patlama gibi bir şeyler görmüştüm ve korkmuştum; savaş başladığını düşündüm. Yaklaştığımızda fark ettim sadece bir gök olayıydı. Savaş harekatlarından hoşnut değilim.

Uzay alanında yeni yeni gelişen Türkiye için sizin bir öneriniz, çalışmanız olacak mı? Gençlere bir çağrınız var mı?

Yeter ki ülke istesin o konuda çalışmaya başlasın. Bütün dünya bunun için açıktır. İster Amerika ile ister Rusya ile çalışın ama yeter ki çalışın. Gençlere tavsiye ediyorum, eğer böyle bir merakınız varsa heyecanınızı yitirmeden bu yönde çalışmanız isterim. Uzay bilimi, teknolojinin eriştiği en üst noktası olarak adlandırılıyor. Bizim sahip olduğumuz tüm gelişmeler, bilgiler, bunların hepsi uzay bilimi için bir nevi temel oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmeler uzay bilimi için destek sağlamaktadır.

Uzay ve dünya arasındaki zaman anlayışı nasıl?

Burada 24 saat uzayda 1 buçuk saat…

Sürekli güneş var . Burada hızımız saniyede 8 km uzaydan dünyaya indiğimizde kaslarınız çok hafifliyor, yürüyemiyoruz. Kemiklerimiz zayıflıyor. Uzayda o yerçekiminde nasıl sağlık sorunu yaşıyorsak işte başımız ağrıyorsa dünyada da sağlık sorunu yaşıyoruz.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Lazutkin son olarak şunları ekledi:

Dünya mı uzay mı diye soracak olursanız ben dünyayı tercih ederim. Çünkü burayı özlüyorsunuz. Ama şunu yine söylemeliyim; bu evrende yalnız değiliz.