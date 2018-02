Twitter'dan kötü haber: Bugünden itibaren...

Twitter, Mac bilgisayarlar için ürettiği uygulamaya olan desteğini 30 gün içinde sona erdireceğini açıkladı. Twitter, uygulamayı web ve App Store'dan kaldırdığını da duyurdu.

Eskiden "Tweetie" olarak adlandırıldığında, bir zamanlar çok popüler olan Mac için Twitter uygulaması, günümüzde güncelleme veya eklemeler olmaksızın uzunca bir süre piyasada dolaştı. Tweetbot veya Twitterrific gibi üçüncü parti uygulamalar MacOS'te pazarı devraldı. Kendini geliştiremeyen Twitter app for Mac de çoğu uygulamanın popüler web sitelerini taklit ettiği ve zayıfladığı gerekçesiyle başarısızlıkla suçlandı ve sonuç olarak kapatılıyor.

Twitter uygulamaya olan desteğini 30 gün sonra bitirecek. Twitter, konuyla ilgili olarak tüm platformlarda mükemmel bir Twitter deneyimi sunmaya odaklandıklarını söyledi.

Öte yandan, Apple'ın Mac platformuna iOS uygulamasını getirmesi için Twitter ile gizli çalıştığına dair söylentiler var. Bu haberler aslında son birkaç hafta içinde sosyal medyada bir miktar arttı.

We're focusing our efforts on a great Twitter experience that's consistent across platforms. So, starting today the Twitter for Mac app will no longer be available for download, and in 30 days will no longer be supported.