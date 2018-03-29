GetContact’ın arkasından Türk çıktı

Ahmet Can/ Hurriyet.com.tr- Uygulamayı geliştiren Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, “İstenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunmuyoruz, mücadele ediyoruz” dedi.

SON birkaç günden beri Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da ilgisini çeken bir uygulama var. Adı ‘GetContact’. Bir çağrı tanımlama uygulaması olan GetContact, bilinmeyen numaraların görüntülenmesini sağlıyor. GetContact’ın popüler olmasının başka bir sebebi var. “Beni rehbere nasıl kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin kullandığı ve uygulamadan ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı GetContact, kısa bir zamanda 5 milyar sorguya ulaştı. Kullanıcıların rehberine ulaşarak, rehbere kayıtlı kişileri adı, soyadı ve numarasıyla alan uygulamayı kimin geliştirdiğini merak ettik.

GÜNLÜK 3 MİLYON TRAFİK

Dünyayı sallayan bu uygulamanın arkasından bir Türk girişimci çıktı. Yerli ve yabancı birçok şirkete yazılım ve mobil uygulama desteği veren ‘Teknasyon’ adlı şirket, İstanbul’da yer alıyor. Şirketin kurucusu Burak Sağlık ile GetContact’ı konuştuk. GetContact’ı Şubat 2016’da Türkçe ve İngilizce yayınladıklarını belirten Sağlık, uygulamanın şu an 18 dilde hizmet sunduğunu söyledi. Sağlık, “Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullanıyor. Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon” dedi.

SPAM İLE MÜCADELE

GetContact’ın istenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunan değil, spam ile mücadele eden bir girişim olduğunu anlatan Sağlık, “Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için www.getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık” diye konuştu. Sağlık, “Yayımladığımız bültende kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmadığımızı vurguladık. İş modelimiz ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumları” dedi.

Sağlık, şunları söyledi: “Özellikle son zamanlarda polis veya savcı olduğunu söyleyerek, insanları dolandıran vakalar başta olmak üzere, bu zamana kadar on binlerce olası dolandırıcılık girişimini engelledik ve binlerce kullanıcımızdan teşekkür mesajları aldık. Dünyanın böyle bir ürüne ihtiyacı var, yasalar çerçevesinde GetContact’ın özgür bırakılması gerektiğine inanıyoruz.”