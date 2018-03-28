Gizli veri skandalıyla sarsılan Facebook’tan ilk hamle

Sosyal medya devinden ilk adım ise gizlilik ayarlarında değişikliğe gideceğini duyurmakla geldi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Facebook’tan yapılan açıklamada, kullanıcıların sitede paylaştığı bilgileri daha iyi denetleyebilecekleri bir güncelleme yapılacağı belirtiliyor.

Yeni güncelleme ile kullanıcılar, Facebook'ta saklanan kişisel verilerini kolayca silebilecekler.

Güncellemeler arasında hesap güvenliğini artırmaya olanak sağlayan bilgiler konusunda da kimlerin bu alanı görebilecekleri ve hangi reklamların görüntülenebileceğini yönetebilecekleri yeni bir gizlilik kısayolları menüsü de yer alıyor.

Facebook’tan yapılan açıklamada şunlar kaydediliyor:

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi. Mobil cihazlardaki ayarlar menümüzü, aradığınız şeyi daha kolay bulmanızı sağlayacak şekilde baştan sona yeniden tasarladık. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarları da temizledik.