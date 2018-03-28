Apple’dan beklenen ‘uzay’ hamlesi

Apple, siyah ve koyu gri kombinasyonuna sahip olan ve ‘uzay grisi’ olarak bilinen renkteki Mac aksesuarlarını ayrı olarak satmaya başladı.

Daha önce yalnızca yeni iMac Pro’nun kutusundan çıkan uzay grisi Magic Mouse 2, Magic Keyboard ve Magic Trakpad 2, Apple.com üzerinden ayrı ayrı satışa sunuldu.

Daha önce yalnızca 5.000 dolarlık iMac Pro’yu satın alanların sahip olabildiği bu aksesuarlar, eBay’de tanesi 1.525 dolara kadar çıkan fiyatlarla alıcı buluyordu.

Magic Keyboard’un uzay grisi versiyonu sayısal tuş takıma sahip. Klavyenin Apple tarafından satılan daha küçük ve sayısal tuş takımına sahip olmayan sürümü ise henüz uzay grisi renk seçeneğine sahip değil.

Uzay grisi renk seçeneği Apple tarafından ilk kez 2013 yılında tanıttığı iPhone 5s ve iPod Touch ürünlerinde sunulmuştu. 2015 yılında ise MacBook serisi bu renk seçeneğine kavuşmuştu.