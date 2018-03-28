GetContact kullanıcılarına kötü haber

GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da söz konusu uygulama ile ilgili uyarıda bulundu.

'Rehber casusları' için denetim kararı çıktı. GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.

BTK BAŞKANI'NDAN UYARI

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Rehberlik hizmeti veren uygulamalara yönelik şikayetlerin artması üzerine BTK’nin, konuyu gündemine alması bekleniyor.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor. Zira bu uygulamalar ile telefonunuzdaki tüm bilgileri tanımadığınız bir kurumun erişimine açmış oluyorunuz. Buna rağmen kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.

GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.



GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.