Google'dan dev satın alma

Oldukça geniş bir GIF kütüphanesine sahip olan Tenor, 300 milyonu aşkın kullanıcısıyla bu alanda GIPHY ile lider platformların başında geliyor. Google da bundan yola çıkarak, insanların duygularını daha iyi ifade edebilmeleri için Tenor’u bünyesine kattığını açıkladı.

Anlaşmayla birlikte, GIF’ler Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine eklenecek. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Google, daha önce 30 milyon dolar yatırım alan Tenor’un, şirket bünyesinde ayrı bir marka olarak kalmaya devam edeceğini ve çalışmalarına farklı bir departmanda sürdüceğini ifade etti.Google Görseller Mühendislik Direktörü Cathy Edwards, “Çoğu insan artık herhangi bir konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ya da kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için Google Görseller kullanıyor. Biz de bundan hareketle GIF kütüphanemizi zenginleştirmek adına Tenor’u bünyemize kattık” derken, kullanıcıların artık Google servislerinde daha fazla GIF animasyon göreceklerini müjdeledi.

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında da aktif olarak kullanılan ve 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Tenor, geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yapmıştı.